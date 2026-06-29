Топ-10 медицинских университетов Украины по данным Scopus 2026: кто стал лидером

Украинские медицинские университеты демонстрируют высокую научную активность: в топ-20 рейтинга Scopus 2026 года вошли сразу 6 медицинских вузов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Scopus, опубликованный на сайте "Освіта.юа".
Индекс Гирша в базе Scopus остается главным инструментом для оценки продуктивности научных учреждений. Он демонстрирует не только количество опубликованных статей, но и то, насколько эти исследования значимы для международного академического сообщества.
Для медицинских университетов высокие показатели цитируемости являются прямым подтверждением качества клинических исследований и инноваций в сфере здравоохранения.
В этом списке представлены учреждения, которые имеют самые высокие наукометрические показатели цитируемости и количества публикаций в базе данных SciVerse Scopus по состоянию на апрель 2026 года:
Ознакомьтесь также с полным списком рейтинга лучших университетов по показателям Scopus 2026.
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