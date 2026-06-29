Топ-10 медицинских университетов Украины по данным Scopus 2026: кто стал лидером

Главное: Лидеры отрасли: Наивысшие наукометрические показатели среди медицинских учреждений демонстрируют университеты Львова, Харькова и Киева.

Наивысшие наукометрические показатели среди медицинских учреждений демонстрируют университеты Львова, Харькова и Киева. Методология: Рейтинг основан на индексе Гирша, который отражает количество научных публикаций и их влияние в мировом научном пространстве по состоянию на апрель 2026 года.

Рейтинг основан на индексе Гирша, который отражает количество научных публикаций и их влияние в мировом научном пространстве по состоянию на апрель 2026 года. Первое место среди профильных медицинских вузов занимает Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого (индекс 80)

среди профильных медицинских вузов занимает Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого (индекс 80) Топ-3 по индексу Гирша: среди лидеров также Харьковский национальный медицинский университет (индекс 73) и Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (индекс 70).

Роль научных показателей

Индекс Гирша в базе Scopus остается главным инструментом для оценки продуктивности научных учреждений. Он демонстрирует не только количество опубликованных статей, но и то, насколько эти исследования значимы для международного академического сообщества.

Для медицинских университетов высокие показатели цитируемости являются прямым подтверждением качества клинических исследований и инноваций в сфере здравоохранения.

Топ-10 медицинских университетов

В этом списке представлены учреждения, которые имеют самые высокие наукометрические показатели цитируемости и количества публикаций в базе данных SciVerse Scopus по состоянию на апрель 2026 года: