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Топ-10 медицинских университетов Украины по данным Scopus 2026: кто стал лидером

08:07 29.06.2026 Пн
2 мин
Университет Богомольца входит в тройку лидеров, однако не занимает первую позицию
aimg Василина Копытко
Какие медицинские университеты признаны лучшими в этом году (фото иллюстративное: Getty Images)

Украинские медицинские университеты демонстрируют высокую научную активность: в топ-20 рейтинга Scopus 2026 года вошли сразу 6 медицинских вузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Scopus, опубликованный на сайте "Освіта.юа".

Главное:

  • Лидеры отрасли: Наивысшие наукометрические показатели среди медицинских учреждений демонстрируют университеты Львова, Харькова и Киева.
  • Методология: Рейтинг основан на индексе Гирша, который отражает количество научных публикаций и их влияние в мировом научном пространстве по состоянию на апрель 2026 года.
  • Первое место среди профильных медицинских вузов занимает Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого (индекс 80)
  • Топ-3 по индексу Гирша: среди лидеров также Харьковский национальный медицинский университет (индекс 73) и Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (индекс 70).

Роль научных показателей

Индекс Гирша в базе Scopus остается главным инструментом для оценки продуктивности научных учреждений. Он демонстрирует не только количество опубликованных статей, но и то, насколько эти исследования значимы для международного академического сообщества.

Для медицинских университетов высокие показатели цитируемости являются прямым подтверждением качества клинических исследований и инноваций в сфере здравоохранения.

Топ-10 медицинских университетов

В этом списке представлены учреждения, которые имеют самые высокие наукометрические показатели цитируемости и количества публикаций в базе данных SciVerse Scopus по состоянию на апрель 2026 года:

  1. Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого - индекс Гирша: 80 (7-е место в общем рейтинге)
  2. Харьковский национальный медицинский университет - индекс Гирша: 73 (11-е место)
  3. Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца - индекс Гирша: 70 (12-е место)
  4. Днепровский государственный медицинский университет - индекс Гирша: 67 (13-е место)
  5. Донецкий национальный медицинский университет - индекс Гирша: 61 (16-е место)
  6. Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика - индекс Гирша: 60 (17-е место)
  7. Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского - индекс Гирша: 54 (23-е место)
  8. Запорожский государственный медико-фармацевтический университет - индекс Гирша: 39 (45-е место)
  9. Полтавский государственный медицинский университет - индекс Гирша: 39 (46-е место)
  10. Буковинский государственный медицинский университет - индекс Гирша: 37 (55-е место)

Ознакомьтесь также с полным списком рейтинга лучших университетов по показателям Scopus 2026.

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