Топ-10 частих запитань та відповідей про мобілізацію у 2025 році

Станом на вересень 2025 року війна в Україні продовжується, відповідно продовжується мобілізація військовозобов'язаних до лав Сил оборони.
Про те, які запитання про мобілізацію найчастіше отримує військовий адвокат у своїй роботі розповіли в юридичній компанії "Приходько та партнери", повідомляє РБК-Україна.
Чоловіки віком від 25 до 60 років, придатні за станом здоров’я, які не мають законних підстав для відстрочки чи бронювання.
Ні, законодавчо мобілізації в цій віковій групі немає. Проте дані особи можуть добровільно укласти контракт зі Збройними Силами України з відповідними пільгами кожного місяця.
Повістку можуть вручати не лише працівники ТЦК та СП, а й органи місцевого самоврядування або керівники підприємств. Також повістки почали надсилати Укрпоштою, які генеруються автоматично Генеральним штабом Збройних Сил України.
Загалом підстави для отримання відстрочки зазначені у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема не підлягають призову або мають відстрочку:
Для сплати штрафу зі знижкою, слід оновити застосунок "Резерв+" до актуальної версії, у меню обрати розділ "Штрафи онлайн", де можна подати заяву про визнання порушення.
Протягом трьох днів ТЦК та СП ухвалює рішення, після чого у додатку з’являється опція сплатити штраф у розмірі 8 500 грн, що становить 50% від повної суми. Також заяву про визнання порушення правил військового обліку можна подати за допомогою поштового звʼязку на адресу ТЦК та СП.
З 1 вересня 2025 року вводиться базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для чоловіків 18-25 років строком 90 днів у вишах або військових центрах, з подальшим автоматичним обліком у ТЦК та СП. Після завершення курсу юнаки отримають військово-облікову спеціальність і стануть військовозобов'язаними.
Утім, за законом "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", їх не будуть призивати до війська. До 25 років такі чоловіки зможуть мобілізуватися лише за власним бажанням, уклавши контракт із ЗСУ.
Відповідно до порядку бронювання, військовозобов’язані працівники, які перебувають у розшуку, не можуть бути заброньовані та внесені до спеціального військового обліку.
Згідно з п. 29 цього Порядку, переведення особи на спеціальний військовий облік на період дії відстрочки відбувається автоматично, якщо вона: перебуває на військовому обліку, має офіційне працевлаштування, уточнила свої військово-облікові дані, і не перебуває у розшуку.
Нагадаємо, у мобільному застосунку "Резерв+" розширили можливості сплати штрафів. Якщо на початку липня через сервіс можна було оплатити лише штраф за невчасне уточнення даних, то нині функціонал охоплює вже дев’ять видів порушень правил військового обліку.