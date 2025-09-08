Топ-10 частых вопросов и ответов о мобилизации в 2025 году

По состоянию на сентябрь 2025 года война в Украине продолжается, соответственно продолжается мобилизация военнообязанных в ряды Сил обороны.
О том, какие вопросы о мобилизации чаще всего получает военный адвокат в своей работе рассказали в юридической компании "Приходько и партнеры", сообщает РБК-Украина.
Мужчины от 25 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие законных оснований для отсрочки или бронирования.
Нет, законодательно мобилизации в этой возрастной группе нет. Тем не менее, данные лица могут добровольно заключить контракт с Вооруженными Силами Украины с соответствующими льготами каждый месяц.
Повестку могут вручать не только работники ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления или руководители предприятий. Также повестки начали присылать по Укрпочте, которые генерируются автоматически Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.
В целом, основания для получения отсрочки указаны в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, не подлежат призыву или имеют отсрочку:
Для уплаты штрафа со скидкой следует обновить приложение "Резерв+" до актуальной версии, в меню выбрать раздел "Штрафы онлайн", где можно подать заявление о признании нарушения.
В течение трех дней ТЦК и СП принимает решение, после чего в приложении появляется опция уплатить штраф в размере 8500 грн, что составляет 50% от полной суммы. Также заявление о признании нарушения правил воинского учета можно подать посредством почтовой связи в адрес ТЦК и СП.
С 1 сентября 2025 вводится базовая общевойсковая подготовка (БЗОВ) для мужчин 18-25 лет сроком 90 дней в вузах или военных центрах, с последующим автоматическим учетом в ТЦК и СП. После завершения курса юноши получат военно-учетную специальность и станут военнообязанными.
Впрочем, по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", их не будут призывать в армию. К 25 годам такие мужчины смогут мобилизоваться только по собственному желанию, заключив контракт с ВСУ.
В соответствии с порядком бронирования военнообязанные работники, находящиеся в розыске, не могут быть забронированы и внесены в специальный военный учет.
Согласно п. 29 этого Порядка, перевод лица на специальный военный учет на период действия отсрочки происходит автоматически, если он: состоит на военном учете, имеет официальное трудоустройство, уточнил свои военно-учетные данные, и не находится в розыске.
Напомним, в мобильном приложении "Резерв+" расширили возможность уплаты штрафов. Если в начале июля через сервис можно было оплатить только штраф за несвоевременное уточнение данных, то функционал охватывает уже девять видов нарушений правил воинского учета.