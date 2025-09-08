Топ-10 частих запитань та відповідей про мобілізацію у 2025 році

Станом на вересень 2025 року війна в Україні продовжується, відповідно продовжується мобілізація військовозобов'язаних до лав Сил оборони.

Про те, які запитання про мобілізацію найчастіше отримує військовий адвокат у своїй роботі розповіли в юридичній компанії "Приходько та партнери" , повідомляє РБК-Україна .

1. Хто підлягає мобілізації у 2025 році?

Чоловіки віком від 25 до 60 років, придатні за станом здоров’я, які не мають законних підстав для відстрочки чи бронювання.

2. А чи можуть мобілізувати молодших 18–24 роки?

Ні, законодавчо мобілізації в цій віковій групі немає. Проте дані особи можуть добровільно укласти контракт зі Збройними Силами України з відповідними пільгами кожного місяця.

3. Що змінилося в процедурах вручення повісток чи обліку?

Повістку можуть вручати не лише працівники ТЦК та СП, а й органи місцевого самоврядування або керівники підприємств. Також повістки почали надсилати Укрпоштою, які генеруються автоматично Генеральним штабом Збройних Сил України.

4. Які категорії громадян звільнені або мають відстрочку?

Загалом підстави для отримання відстрочки зазначені у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема не підлягають призову або мають відстрочку:

працівники, заброньовані державою або критичною інфраструктурою;

особи з інвалідністю чи непридатні за висновком ВЛК;

батьки, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей;

особи що здійснюють догляд за батьками, які мають проблеми зі здоровʼям;

студенти;

народні депутати;

особи, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти на війні;

та інші особи, визначені в законі.

5. Як оплатити штраф зі знижкою?

Для сплати штрафу зі знижкою, слід оновити застосунок "Резерв+" до актуальної версії, у меню обрати розділ "Штрафи онлайн", де можна подати заяву про визнання порушення.

Протягом трьох днів ТЦК та СП ухвалює рішення, після чого у додатку з’являється опція сплатити штраф у розмірі 8 500 грн, що становить 50% від повної суми. Також заяву про визнання порушення правил військового обліку можна подати за допомогою поштового звʼязку на адресу ТЦК та СП.

6. Що таке базова військова підготовка, та кого вона стосується?

З 1 вересня 2025 року вводиться базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для чоловіків 18-25 років строком 90 днів у вишах або військових центрах, з подальшим автоматичним обліком у ТЦК та СП. Після завершення курсу юнаки отримають військово-облікову спеціальність і стануть військовозобов'язаними.

Утім, за законом "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", їх не будуть призивати до війська. До 25 років такі чоловіки зможуть мобілізуватися лише за власним бажанням, уклавши контракт із ЗСУ.

7. Чи може роботодавець забронювати працівника, який має порушення правил військового обліку та перебуває у розшуку?

Відповідно до порядку бронювання, військовозобов’язані працівники, які перебувають у розшуку, не можуть бути заброньовані та внесені до спеціального військового обліку.

Згідно з п. 29 цього Порядку, переведення особи на спеціальний військовий облік на період дії відстрочки відбувається автоматично, якщо вона: перебуває на військовому обліку, має офіційне працевлаштування, уточнила свої військово-облікові дані, і не перебуває у розшуку.

Утім, багато ситуацій вимагають індивідуальної юридичної консультації адвоката. Звертайтесь до професіоналів, які можуть надати якісну консультацію та правову допомогу з питань мобілізації, відстрочки, бронювання - адвокатів юридичної компанії "Приходько та партнери".