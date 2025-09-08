ua en ru
Топ-10 частых вопросов и ответов о мобилизации в 2025 году

Понедельник 08 сентября 2025 15:50
Топ-10 частых вопросов и ответов о мобилизации в 2025 году Фото: адвокат ответил на часто задаваемые вопросы о мобилизации (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

По состоянию на сентябрь 2025 года война в Украине продолжается, соответственно продолжается мобилизация военнообязанных в ряды Сил обороны.

О том, какие вопросы о мобилизации чаще всего получает военный адвокат в своей работе рассказали в юридической компании "Приходько и партнеры", сообщает РБК-Украина.

1. Кто подлежит мобилизации в 2025 году?

Мужчины от 25 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие законных оснований для отсрочки или бронирования.

2. А могут ли мобилизовать младше 18-24 года?

Нет, законодательно мобилизации в этой возрастной группе нет. Тем не менее, данные лица могут добровольно заключить контракт с Вооруженными Силами Украины с соответствующими льготами каждый месяц.

3. Что изменилось в процедурах вручения повесток или учета?

Повестку могут вручать не только работники ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления или руководители предприятий. Также повестки начали присылать по Укрпочте, которые генерируются автоматически Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

4. Какие категории граждан освобождены или имеют отсрочку?

В целом, основания для получения отсрочки указаны в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, не подлежат призыву или имеют отсрочку:

  • работники, забронированные государством или критической инфраструктурой;
  • лица с инвалидностью или непригодные по заключению ВЛК;
  • родители, содержащие трех и более несовершеннолетних детей;
  • лица, осуществляющие уход за родителями, имеющими проблемы со здоровьем;
  • студенты;
  • народные депутаты;
  • лица, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне;
  • и другие лица, определенные в законе.

5. Как оплатить штраф со скидкой?

Для уплаты штрафа со скидкой следует обновить приложение "Резерв+" до актуальной версии, в меню выбрать раздел "Штрафы онлайн", где можно подать заявление о признании нарушения.

В течение трех дней ТЦК и СП принимает решение, после чего в приложении появляется опция уплатить штраф в размере 8500 грн, что составляет 50% от полной суммы. Также заявление о признании нарушения правил воинского учета можно подать посредством почтовой связи в адрес ТЦК и СП.

6. Что такое базовая военная подготовка и кого она касается?

С 1 сентября 2025 вводится базовая общевойсковая подготовка (БЗОВ) для мужчин 18-25 лет сроком 90 дней в вузах или военных центрах, с последующим автоматическим учетом в ТЦК и СП. После завершения курса юноши получат военно-учетную специальность и станут военнообязанными.

Впрочем, по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", их не будут призывать в армию. К 25 годам такие мужчины смогут мобилизоваться только по собственному желанию, заключив контракт с ВСУ.

7. Может ли работодатель забронировать работника, имеющего нарушение правил воинского учета и находящегося в розыске?

В соответствии с порядком бронирования военнообязанные работники, находящиеся в розыске, не могут быть забронированы и внесены в специальный военный учет.

Согласно п. 29 этого Порядка, перевод лица на специальный военный учет на период действия отсрочки происходит автоматически, если он: состоит на военном учете, имеет официальное трудоустройство, уточнил свои военно-учетные данные, и не находится в розыске.

Впрочем, многие ситуации требуют индивидуальной юридической консультации адвоката. Обращайтесь к профессионалам, которые могут предоставить качественную консультацию и правовую помощь по вопросам мобилизации, отсрочки, бронирования – адвокатов юридической компании "Приходько и партнеры".

Напомним, в мобильном приложении "Резерв+" расширили возможность уплаты штрафов. Если в начале июля через сервис можно было оплатить только штраф за несвоевременное уточнение данных, то функционал охватывает уже девять видов нарушений правил воинского учета.

