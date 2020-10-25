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Тонущий танкер РФ в Азовском море отбуксировали, судьба 3 членов экипажа неизвестна

Азовское море , Воскресенье 25 октября 2020 07:59
Тонущий танкер РФ в Азовском море отбуксировали, судьба 3 членов экипажа неизвестна
Фото: танкер (flickr)
Автор: Максим Зайченко

Тонущий в Азовской море российский танкер "Генерал Ази Асланов", на котором накануне произошел взрыв, отбуксировали на якорную стоянку. Судьба троих членов экипажа неизвестна.

Об этом сообщает ТАСС.

"Буксировка завершена в 05:40. Доставили на якорную стоянку", - сказал собеседник агентства в Росморречфлоте.

Отметим, около 19:00 24 октября на нефтяном танкере под российским флагом "Генерал Ази Асланов", следовавшем без груза, произошел взрыв. Танкер шел из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. На борту находились 13 человек экипажа, 10 из них спасены. Судьба троих неизвестна.

Причина происшествия выясняется. По данным экстренных служб РФ, к взрыву могло привести нарушение техники безопасности или огневые работы.

Напомним, ранее вблизи Маврикия затонул танкер. Из-за повреждения судна произошла масштабная утечка нефтепродуктов.

Также РБК-Украина писало, что в мае на Находкинском судоремонтном заводе в России произошел взрыв на большой плавбазе "Всеволод Сибирцев".

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