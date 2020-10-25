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Тонущий в Азовском море российский танкер отбуксируют на якорную стоянку

Украина, Воскресенье 25 октября 2020 01:51
Тонущий в Азовском море российский танкер отбуксируют на якорную стоянку
Фото: танкер (flickr)
Автор: РБК-Украина

Танкер тонущий в Азовском море после взрыва, буксируют на якорную стоянку. Танкер шел под российским прапором.

Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота, передает агенство ТАСС.

Танкер взяло на буксир судно "Меркурий". Они двигаются в район якорной стоянки.

Известно, что спасены 10 членов экипажа, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще трое человек оказались за бортом, их поиски продолжаются.

В Азовском море в субботу, 24 октября, произошел взрыв на танкере. Танкер шел под российским флагом. Взрыв произошел из-за испарений от остатков нефтепродуктов. По последним данным, утечка топлива не произошла.

Напомним, РБК-Украина писало, что вблизи Маврикия затонул танкер. Из-за повреждения судна произошла масштабная утечка нефтепродуктов.

Кроме того, в мае на Находкинском судоремонтном заводе в России произошел взрыв на большой плавбазе "Всеволод Сибирцев".

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