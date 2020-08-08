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У берегов Маврикия затонул танкер. Власти говорят об экологической катастрофе

Маврикий, Суббота 08 августа 2020 18:28
У берегов Маврикия затонул танкер. Власти говорят об экологической катастрофе
Фото: разлив топлива из затонувшего танкера (twitter.com/PKJugnauth)
Автор: Дмитрий Левицкий

Власти острова обратилась за помощью к Франции

В конце июля у берегов острова Маврикий затонул танкер Wakashio, перевозивший около 4 тысяч тонн нефтепродуктов. Несколько дней назад из танкера начало вытекать топливо, а 8 августа власти острова объявили чрезвычайное экологическое положение.

Об этом сообщает агентство AFP.

Сегодня премьер-министр Маврикия Правинд Джагнаут обратился за помощью к правительству Франции, поскольку остров не имеет возможностей и технологий, чтобы самостоятельно убрать затонувший корабль и ликвидировать разлив нефтепродуктов.

На призыв о помощи уже отреагировал французский президент Эммануэль Макрон.

"Когда биоразнообразие находится под угрозой, необходимо срочно действовать. Франция уже там. На стороне народа Маврикия", - заявил Макрона.

Танкер Wakashio сел на мель у юго-восточной части острова Маврикий, где находятся пляжи и уязвимые экосистемы мангровых зарослей. Разлив нефтепродуктов произошел из-за появления трещин в корпусе танкера.

В японской компании Mitsui OSK Lines, которая владеет затонувшим танкером, заверили, что они пытались уменьшить масштабы экологической катастрофы, но неблагоприятные погодные условия создавали преграды.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о масштабном разливе топлива с затонувшего у побережья Одессы танкера Delfi; предотвратить распространение разлива не смогли даже боновые заграждения.

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