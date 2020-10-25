Потопаючий танкер РФ в Азовському морі відбуксирували, доля 3 членів екіпажу невідома

Фото: танкер (flickr)

Потопаючий в Азовське море російський танкер "Генерал Азі Асланов", де напередодні стався вибух, відбуксирували на якірну стоянку. Доля трьох членів екіпажу невідома.

Про це повідомляє ТАСС.

"Буксирування завершене о 05:40. Доставили на якірну стоянку", - сказав співрозмовник агентства в Росморрічфлоті.

Зазначимо, близько 19:00 24 жовтня на нафтовому танкері під російським прапором "Генерал Азі Асланов", що слідував без вантажу, стався вибух. Танкер йшов з порту Кавказ в Ростов-на-Дону. На борту перебували 13 осіб екіпажу, 10 з них врятовані. Доля трьох невідома.

Причина події з'ясовується. За даними екстрених служб РФ, до вибуху могло призвести порушення техніки безпеки або вогневі роботи.

Нагадаємо, раніше поблизу Маврикія затонув танкер. Через пошкодження судна стався масштабний витік нафтопродуктів.

Також РБК-Україна писало, що в травні на Находкінському судноремонтному заводі в Росії стався вибух на великий плавбазі "Всеволод Сибірцев".