До тонни вибухівки та підземні заводи. Якими дронами Україна атакує РФ у Чорному морі

Згадки про атаки морськими безпілотниками були ще восени 2022 року. Зокрема, 29 жовтня було завдано скоординованого удару по Чорноморському флоту РФ в окупованому Севастополі.

Це була перша морська операція, проведена виключно безпілотними апаратами. Саме через неї Росія призупиняла участь у зерновій угоді, але повернулася до неї за кілька днів.

І хоча російська влада заперечувала втрати, за деякими даними, тоді вдалося вразити кілька кораблів, у тому числі флагман "Адмірал Макаров" (носій крилатих ракет "Калібр") і тральщик "Іван Голубець". Аналітики GeoConfirmed підтвердили ураження щонайменше трьох кораблів. За їх даними, у тій масштабній атаці брали участь від 6 до 8 морських дронів.

За два тижні президент України Володимир Зеленський запустив кампанію зі збору коштів на створення флоту зі 100 морських безпілотників. З того часу було проведено цілу низку операцій, але деталі, як правило, не розкривалася, і залишалися таємницею. За великим рахунком, до сьогодні.

Експериментальні розробки

На початку серпня дрони-камікадзе вдарили по базі Чорноморського флоту РФ у Новоросійську (Краснодарський край). В результаті пробоїну у корпусі отримав великий десантний корабель "Оленегорский горняк". До цього безекіпажні катери атакували Кримський міст.

Всі ці випадки об'єднує одне - по російських об'єктах били морські безпілотники українського виробництва.

У коментарі CNN глава СБУ Василь Малюк заявив, що ці дрони є продуктом спецслужби.

"Морські надводні дрони - унікальна розробка СБУ. До цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. Саме ці дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, інші - "Оленегорский горняк" і нафтовий танкер SIG", - зазначив він.

Йдеться про удар по танкеру SIG у районі Керченської протоки, який перевозив паливо для російських військових. Зазначимо, атака на базу в Новоросійську показала, що українські дрони реально здатні подолати кілька сотень кілометрів. І по суті тепер для росіян немає безпечних місць у Чорному морі.

"Морський малюк" для Кримського мосту

Телеканал CNN також опублікував відео удару експериментальним безпілотником по Кримському мосту.

На ньому показано екран оператора за кілька хвилин до того, як дрон підірвав бетонну опору. На кадрах із камер відеоспостереження видно удар по автомобільній ділянці, а також другий - по залізничному відрізку з протилежного напрямку.

Для атаки застосовувалися безпілотники Sea Baby - з англійського "Морський малюк". За словами глави СБУ, назву запропонували співробітники спецслужби. А самі дрони стали результатом багатомісячних розробок, які розпочалися одразу після повномасштабного вторгнення РФ.

На даний момент з усіх характеристик відомо лише те, що SeaBaby обладнано бойовою частиною з 850 кг вибухівки.

Джерела РБК-Україна у Службі безпеки України також поділилися кадрами із морськими дронами Sea Baby.

Василь Малюк каже, що липнева операція готувалася протягом кількох місяців із залученням Військово-морських сил.

"На завершальному етапі ми навіть не могли думати ані про сон, ані про їжу. Ми були повністю зосереджені на операції. Останні дні були досить нервовими. Коли стався вибух, ми були щасливі і почали вітати один одного. Це був дуже емоційний момент для всіх". нас та нашої перемоги, яка обов'язково скоро настане", - додав він.

Кораблі атакують менші дрони

Зазначимо, для ураження великого десантного корабля "Оленегорский горняк" і танкера SIG, за заявами СБУ, було використано два окремі надводні дрони. Вони обладнані значно меншою бойовою частиною і несли по 450 кг вибухівки.

Але результат очевидний і, як мінімум, обидва кораблі на сьогодні виведені з ладу. Зокрема, "Оленегорский горняк" отримав пробоїну розміром 4 на 3 метри, і від остаточної загибелі його врятувало лише те, що він перебував не у відкритому морі.

А танкер SIG отримав двометрову пробоїну з правого борту, машинне відділення затопило, і його довелося буксирувати до берега.

Василь Малюк зазначає, що усі уражені цілі є законними з точки зору як українських законів, так і норм міжнародного права.

"Ми підходимо виважено до кожної спецоперації на морі. По суті, сім разів відміряємо і один раз відрізаємо. Але робимо це швидко та мобільно. Жалимо ворога прямо в серці", - додав він.

Як пише профільний портал DefenseExpress, використання безекіпажних катерів з бойовою частиною 450 кг свідчить про те, що українським фахівцям вдалося створити оптимальний варіант, який гарантує критичні пошкодження при влученні в ціль. Тому саме такий варіант може стати основним для майбутніх атак.

Що відомо про виробництво

З міркувань безпеки подробиць у цьому плані небагато. Як каже Василь Малюк, над подальшою розробкою та виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники.

"Виготовлення наших дронів здійснюється на одному із підземних виробництв на території України", - зазначив він.

За його словами, західні партнери виявляють інтерес і мають намір перейняти український досвід. Однак вони не беруть участі в операціях і не передають Україні ані обладнання для виробництва дронів, ані чогось іншого.

На прикладі MAGURA

Наприкінці липня Україна на виставці озброєнь у Туреччині представила найновішу розробку - безпілотник MAGURA V5. Назва одночасно є абревіатурою (з англійської "Автономний охоронний безпілотний роботизований апарат") та відсилає до імені крилатої дочки бога Перуна у слов'янській міфології. Покликання Магури - оберігати та надихати воїнів.

Фото: український морський дрон MAGURA V5 (spetstechnoexport.com)

За кілька днів репортаж про морські дрони вийшов на тому ж американському телеканалі CNN. І виглядали вони точно як MAGURA V5.

Як розповідали українські військові, MAGURA вже застосовувались для ударів по російських цілях у Чорному морі. Власне, їхні заявлені характеристики можуть дати деяке уявлення про український флот надводних дронів:

довжина - 5,5 м

ширина - 1,5 м

висота над ватерлінією - 500 мм

крейсерська швидкість - 22 вузли (40 км/год)

максимальна швидкість - 42 вузла (78 км/год)

дальність - 450 морських миль (приблизно 833 км)

корисне навантаження - 320 кг

зв'язок - Mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий

Також підкреслювався ще один плюс - для запуску та керування не потрібна складна інфраструктура, пульт досить компактний, розмірами з ноутбук, а для обслуговування достатньо кількох осіб, включаючи оператора. За попередніми даними, MAGURA можуть працювати невеликим роєм у складі трьох одиниць: двох стандартних та однієї з щоглою для апаратури.

За заявами компанії "Спецтехноекпорт", ці дрони здатні виконувати кілька видів операцій - від спостереження та патрулювання до бойових завдань. Останнє підтверджує серпневе відео Головного управління розвідки Міноборони України.

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Очевидно, українські сили не зупиняться на публічній комунікації на тему морських дронів. На це натякає і голова СБУ Василь Малюк.

"Сьогодні у процесі розробки та реалізації у нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів", - наголошує він.