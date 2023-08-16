До тонны взрывчатки и подземные заводы. Какими дронами Украина атакует РФ в Черном море

Украина впервые признала причастность к июльской атаке на Крымский мост. И заодно рассказала об уникальных беспилотниках, применяемых для ударов на Черном море.
РБК-Украина собрало, что известно об этих дронах.
Упоминания об атаках морскими беспилотниками датируются еще осенью 2022 года. В частности, 29 октября был нанесен скоординированный удар по Черноморскому флоту РФ в оккупированном Севастополе.
Это была первая морская операция, проведенная исключительно беспилотными аппаратами. Именно из-за нее Россия приостанавливала участие в зерновой сделке, но вернулась в нее через несколько дней.
И хотя российские власти отрицали потери, по некоторым данным, тогда удалось поразить несколько кораблей, в том числе флагман "Адмирал Макаров" (носитель крылатых ракет "Калибр") и тральщик "Иван Голубец". Аналитики GeoConfirmed подтвердили поражение не менее трех кораблей. По их данным, в той масштабной атаке участвовали от 6 до 8 морских дронов.
Спустя две недели президент Украины Владимир Зеленский запустил кампанию по сбору средств на создание флота из 100 морских беспилотников. С тех пор был проведен целый ряд операций, но детали, как правило, не раскрывалась, и сотавались тайной. По большому счету, до сегодняшнего дня.
В начале августа дроны-камикадзе ударили по базе Черноморского флота РФ в Новороссийске (Краснодарский край). В результате пробоину в корпусе получил большой десантный корабль "Оленегорский горняк". До этого безэкипажные катера атаковали Крымский мост.
Все эти случаи объединяет одно - по российским объектам били морские беспилотники украинского производства.
В комментарии CNN глава СБУ Василий Малюк заявил, что применяемые дроны являются продуктом спецслужбы.
"Морские надводные дроны - уникальная разработка СБУ. К этой разработке не имеют отношения никакие частные компании. Именно эти дроны атаковали Крымский мост в июле 2023 года, другие - "Оленегорский горняк" и нефтяной танкер SIG", - отметил он.
Речь идет об ударе по танкеру SIG в районе Керченского пролива, который перевозил топливо для российских военный. Отметим, атака на базу в Новороссийске показала, что украинские дроны реально способны преодолеть несколько сотен километров. И, по сути, теперь для россиян нет безопасных мест в Черном море.
Телеканал CNN также опубликовал видео удара экспериментальным беспилотником по Крымскому мосту.
На нем показан экран оператора за несколько минут до того, как дрон подорвал бетонную опору. На кадрах с камер видеонаблюдения видно удар по автомобильному участку, а также второй - по железнодорожному отрезку с противоположного направления.
Для атаки применялись беспилотники Sea Baby - с английского "Морской малыш". По словам главы СБУ, название предложили сотрудники спецслужбы. А сами дроны стали результатом многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения РФ.
На данный момент из всех характеристик известно лишь то, что SeaBaby оборудованы боевой частью с 850 кг взрывчатки.
Источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины также поделились кадрами с морскими дронами Sea Baby.
Василий Малюк говорит, что июльская операция готовилась в течение нескольких месяцев с привлечением Военно-морских сил.
"На завершающем этапе мы даже не могли думать ни о сне, ни о еде. Мы были полностью сосредоточены на операции. Последние дни были довольно нервными. Когда произошел взрыв, мы были счастливы и начали поздравлять друг друга. Это был очень эмоциональный момент для всех нас и нашей победы, которая обязательно скоро наступит", - добавил он.
Отметим, для поражения большого десантного корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG, по заявлениям СБУ, были использованы два отдельных надводных дрона. Они оборудованы куда меньшей боевой частью и несли по 450 кг взрывчатки.
Но результат налицо и, как минимум, оба корабля на сегодня выведены из строя. В частности, "Оленегорский горняк" получил пробоину размером 4 на 3 метра, и от окончательной гибели его спасло лишь то, что он находился не в открытом море.
А танкер SIG получил двухметровую пробоину по правому борту, машинное отделение затопило, и его пришлось буксировать к берегу.
Василий Малюк отмечает, что все пораженные цели являются законными с точки зрения как украинских законов, так и норм международного права.
"Мы подходим взвешенно к каждой спецоперации на море. По сути, семь раз отмеряем и один раз отрезаем. Но делаем это быстро и мобильно. Жалим врага прямо в сердце", - добавил он.
Как пишет профильный портал DefenseExpress, использование безэкипажных катеров с боевой частью в 450 кг говорит о том, что украинским специалистам удалось создать оптимальный вариант, который гарантирует критические повреждения при попадании в цель. Поэтому вероятно именно такой вариант может стать основным для будущих атак.
Из соображений безопасности подробностей в этом плане не много. Как говорит Василий Малюк, над дальнейшей разработкой и производством работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники.
"Изготовление наших дронов осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины", - отметил он.
По его словам, западные партнеры проявляют интерес и намерены перенять украинский опыт. Однако они не участвуют в операциях и не передают Украине ни оборудование для производства дронов, ни чего-либо еще.
В конце июля Украина на выставке вооружений в Турции представила новейшую разработку - беспилотник MAGURA V5. Название одновременно является аббревиатурой (с английского "Автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат") и отсылает к имени крылатой дочери бога Перуна в славянской мифологии. Призвание Магуры - оберегать и вдохновлять воинов.
Фото: украинский морской дрон MAGURA V5 (spetstechnoexport.com)
Через пару дней репортаж о морских дронах вышел на том же американском телеканале CNN. И выглядели они в точности как MAGURA V5.
Как рассказывали украинские военные, MAGURA уже применялись для ударов по российским целям в Черном море. Собственно, их заявленные характеристики могут дать некоторое представление об украинском флоте надводных дронов:
Также подчеркивался еще один плюс - для запуска и управления не нужна сложная инфраструктура, пульт достаточно компактный, размерами с ноутбук, а для обслуживания достаточно нескольких человек, включая оператора. По предварительным данным, MAGURA могут работать небольшим роем в составе трех единиц: двух стандартных и одной с мачтой для аппаратуры.
По заявлениям компании "Спецтехноэкпорт", эти дроны способны выполнять несколько видов операций - от наблюдения и патрулирования до боевых задач. Последнее подтверждает августовское видео Главного управления разведки Минобороны Украины.
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Очевидно, украинские силы не остановятся на публичной коммуникации по теме морских дронов. На это намекает и глава СБУ Василий Малюк.
"Сегодня в процессе разработки и реализации у нас очень много разных интересных операций, в частности, в акватории Черного моря. Обещаю, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов", - подчеркивает он.
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