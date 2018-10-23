Томос об автокефалии УПЦ: РПЦ ответила Константинополю

Фото: Игорь Якимчук (spzh news)

В РПЦ заявили, что не обязаны подчиняться решениям Вселенского патриархата

Секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук заявил, что Российская православная церковь не обязана подчиняться решениям Вселенского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

Подчеркнем, что накануне Варфоломей выступил с заявлением о том, что не намерен отступать в вопросе предоставления автокефалии УПЦ и подчеркнул, что РПЦ рано или поздно придется последовать этому решению, "поскольку у нее нет другого выбора".

Якимчук не согласился с позицией Варфоломея о том, что Константинополь обладает исключительными правами.

"Православный Вселенский собор не предусматривает особых привилегий для Константинопольского патриархата. Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий вне предела этой церкви. Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет", - заявил он.

Представитель РПЦ заявил, что считает нынешнюю линию поведения Варфоломея "неправославной католической", когда одному из предстоятелей присваиваются некие особые полномочия.

"Русская церковь не согласна с таким подходом. Он нарушает чистоту православной веры", - сказал он.

Напомним, константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Константинопольский патриархат не отступит в вопросе предоставления автокефалии Украинской православной церкви, несмотря на призывы Русской православной церкви (РПЦ).

Как писало РБК-Украина ранее, синод Константинопольского патриархата снял анафему с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и поддержал продление предоставления автокефалии Украине. В ответ на решение синода Константинопольского патриархата Синод РПЦ 15 октября решил полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.

Кроме того, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Также в РПЦ заявили, что Константинопольский патриархат должен извиниться за ущерб, который "мировому православию нанесло решение предоставить УПЦ автокефалию".

Агентство также сообщало, что спикер Рады Андрей Парубий заявил, что УПЦ должна получить Томос об автокефалии до Нового года.