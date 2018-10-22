Константинополь не отступит в вопросе автокефалии УПЦ, - Варфоломей

Фото: Вселенский патриарх Варфоломей (patriarchate.org)

Константинополь не намерен поддаваться давлению РПЦ, заявил патриарх Варфоломей

Константинопольский патриархат не отступит в вопросе предоставления автокефалии Украинской православной церкви, несмотря на призывы Русской православной церкви (РПЦ) не имеет намерения поддаваться давлению. Об этом заявил константинопольский патриарх Варфоломей, выступая на встрече с греческой диаспорой Стамбула, передает РБК-Украина, ссылаясь на Orthodoxia.Info.

Он также отметил, что на данный момент Константинопольский патриархат решает украинскую церковную проблему на основе права, которое ему дали канонами священные Соборы. По словам патриарха Варфоломея, церковные каноны обязательны для всех православных.

"Нравится это братьям нашим русским или не нравится, рано или поздно они последуют за решением, которое примет Константинопольский патриархат, потому что у них нет выбора", - сказал он.

Также Варфоломей добавил, что осведомлен о том, что Россия использует "черную пропаганду" и "хорошо оплачивает статьи".

Напомним, Синод Константинопольского патриархата снял анафему с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и поддержал продление предоставления автокефалии Украине. В ответ на решение синода Константинопольского патриархата Синод РПЦ 15 октября принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.

Позже глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Также в РПЦ заявили, что Константинопольский патриархат должен извиниться за ущерб, который "мировому православию нанесло решение предоставить УПЦ автокефалию".

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что объединительный архиерейский Собор пройдет без конфликтов и Томос об автокефалии будет вручен предстоятелю церкви, которого он изберет. Кроме того, спикер Рады Андрей Парубий заявил, что УПЦ должна получить Томос об автокефалии до Нового года.