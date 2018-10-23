Томос про автокефалію УПЦ: РПЦ відповіла Константинополю

Фото: Ігор Якимчук (spzh news)

У РПЦ заявили, що не зобов'язані підкорятися рішенням Вселенського патріархату

Секретар відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Ігор Якимчук заявив, що Російська православна церква не зобов'язана підкорятися рішенням Вселенського патріархату. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

Підкреслимо, що напередодні Варфоломій виступив із заявою про те, що не має наміру відступати в питанні надання автокефалії УПЦ і підкреслив, що РПЦ має рано чи пізно послідувати цьому рішенню, "оскільки у неї немає іншого вибору".

Якимчук не погодився із позицією Варфоломія про те, що Константинополь має виключні права.

"Православний Вселенський собор не передбачає особливих привілеїв для Константинопольського патріархату. Крім привілеїв честі, що не дають будь-яких владних повноважень поза межами цієї церкви. Відповідно, ніякої потреби підкорятися рішенням Константинополя ні у Російської православної церкви, ні у будь-якої іншої немає", - заявив він.

Представник РПЦ заявив, що вважає нинішню лінію поведінки Варфоломія "неправославною католицькою", коли одному з предстоятелів присвоюються якісь особливі повноваження.

"Російська церква не згодна з таким підходом. Він порушує чистоту православної віри", - сказав він.

Нагадаємо, константинопольський патріарх Варфоломій заявив, що Константинопольський патріархат не відступить у питанні надання автокефалії Української православної церкви, незважаючи на заклики Російської православної церкви (РПЦ).

Як писало РБК-Україна раніше, синод Константинопольського патріархату зняв анафему з предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета і підтримав продовження надання автокефалії Україні. У відповідь на рішення синоду Константинопольського патріархату Синод РПЦ 15 жовтня вирішила повністю розірвати відносини з Константинопольським патріархатом.

Крім того, глава відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон заявив, що РПЦ визнала Константинопольського патріарха Варфоломія розкольником. Також у РПЦ заявили, що Константинопольський патріархат повинен вибачитися за шкоду, яку "світовому православ'ю завдало рішення надати УПЦ автокефалію".

Агентство також повідомляло, що спікер Ради Андрій Парубій заявив, що УПЦ повинна отримати Томос про автокефалію до Нового року.