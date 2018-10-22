РПЦ ждет извинений от Константинополя за "ущерб мировому православию"

Фото: патриарх Кирилл и Владимир Путин (kremlin.ru)

Константинопольский патриархат должен извиниться за ущерб, который нанесло решение предоставить УПЦ автокефалию, заявили в РПЦ

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что Константинопольский патриархат должен извиниться за ущерб, который "мировому православию нанесло решение предоставить Украинской православной церкви (УПЦ) автокефалию. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря патриарха РПЦ Кирилла священника Александра Волкова, пишет РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

По словам патриаршего представителя, разногласия между Москвой и Константинополем могут очень быстро завершиться, если церкви смогут договорится с помощью диалога.

"В этом смысле это измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом его синодом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле", - заявил Волков.

Напомним, ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.



Ранее РБК-Украина сообщало, что РПЦ разорвала отношения с Константинополем. Этот шаг РПЦ стало ответом на решение синода Константинопольского патриархата предоставить автокефалию православной церкви, которую в недалеком будущем планируется создать в Украине. Также Русская православная церковь за рубежом приостановила совместное служение с архиереями Константинопольского патриархата и участие в работе епископских ассамблей с ними.



