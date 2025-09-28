Tomahawk для України: США обговорюють передачу, але рішення за Трампом, - Венс

Україна запросила Tomahawk

Нагадаємо, днями видання WSJ писало, що Трамп у Нью-Йорку поінформував президента України Володимира Зеленського про готовність зняти обмеження на удари далекобійною зброєю по Росії.

Український лідер зі свого боку попросив американського колегу надати крилаті ракети Tomahawk, які здатні бити на відстань від 900 до 1500 миль.

За даними WSJ, у Трампа розглядають можливість надання як цих ракет, так і іншої зброї великої дальності.

Крім того, спецпредставник Трампа Кіт Келлог в ефірі Fox теж підтвердив інформацію, що Україна запросила Tomahawk.

"Було підтверджено, що президент (Володимир - ред.) Зеленський попросив президента Трампа дозволити отримання крилатих ракет Tomahawk... це рішення поки що не ухвалено, але він про це просив", - сказав Келлог.

Сам президент України не підтвердив, що подавав такий запит, але натякнув, що багато чого є в запропонованій Трампу "мегаугоді" на 90 млрд доларів. Він повідомив, що США отримали від України всі деталі щодо бажань Києва щодо озброєння.

"Усе це в принципі передбачено в нашій великій угоді на 90 млрд доларів, але ми готові й до окремих договорів щодо окремих видів зброї, включно з далекобійною. Більше я деталей не можу сказати, дуже чутливе питання", - сказав Зеленський журналістам.