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"Только против". В Германии предложили новую стратегию по России

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Германия, Суббота 09 июля 2022 17:55
"Только против". В Германии предложили новую стратегию по России Фото: Бундестаг (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и глава парламентского комитета по международным делам Михаэль Рот выступил за создание новой концепции европейской безопасности, опираясь на военное сдерживание, политическую и экономическую изоляции России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его колонку для издания Welt am Sonntag, передает DW.

"Что касается России, нам нужно больше реализма, а не наивных попыток выдавать желаемое за действительное", - пишет Рот.

По его мнению, безопасность в Европе может существовать "лишь против России, а не вместе с ней".

"В будущем не может быть особого пути Германии с Россией за счет наших партнеров из Центральной и Восточной Европы", - написал Рот и призвал пересмотреть немецкую политику по отношению к России.

Как сообщалось, эксперт по внешней политике ХДС Германии Родерих Кизеветтер ранее заявил, что Россия не может позволить себе дальнейшую эскалацию войны в Украине. Однако война в Украине может затянуться на длительный период.

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