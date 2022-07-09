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"Лише проти". У Німеччині запропонували нову стратегію щодо Росії

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Німеччина, Субота 09 липня 2022 17:55
"Лише проти". У Німеччині запропонували нову стратегію щодо Росії Фото: Бундестаг (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та голова парламентського комітету з міжнародних справ Міхаель Рот витупив за створення нової концепції європейської безпеки, спираючись на військове стримування, політичну та економічну ізоляції Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його колонку для видання Welt am Sonntag, передає DW.

"Стосовно Росії нам потрібно більше реалізму, а не наївних спроб видавати бажане за дійсне", - пише Рот.

На його думку, безпека у Європі може існувати "лише проти Росії, а не разом з нею".

"В майбутньому не може бути особливого шляху Німеччини з Росією за рахунок наших партнерів з Центральної та Східної Європи", - написав Рот та закликав переглянути німецьку політику стосовно Росії.

Як повідомлялося, експерт із зовнішньої політики ХДС Німеччини Родеріх Кізеветтер раніше заявив, що Росія не може дозволити собі подальшу ескалацію війни в Україні. Проте війна в Україні може тривати на тривалий період.

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