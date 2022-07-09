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В Германии назвали заявления Путина "пустыми угрозами", но предостерегли Украину

Новина українською →
Берлин, Суббота 09 июля 2022 17:26
В Германии назвали заявления Путина "пустыми угрозами", но предостерегли Украину Фото: в Германии считают слова Путина о войне в Украине "пустыми угрозами" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия не может позволить себе дальнейшую эскалацию. Однако война в Украине может затянуться на длительный период.

Об этом заявил эксперт по внешней политике ХДС Германии Родерих Кизеветтер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

Кизеветтер прокомментировал слова главы Кремля Владимира Путина о том, что РФ "еще ничего не начинала" в Украине. Он заявил, что Россия не сможет увеличить зону конфликта, поскольку российские арсеналы медленно истощаются, а войска несут потери.

При этом эксперт отметил, что Кремль может специально допустить "сиризацию" войны в Украине.

"Это означает, что война исчезнет из заголовков и некое перемирие позволит РФ восстановиться, а Украина останется "обрубком". Тогда миллионы уедут из страны, потому что увидят, что у нее нет будущего", - объяснил Кизеветтер.

Напомним, Владимир Путин на встрече с фракциями Государственной думы заявил, что Россия якобы еще "всерьез не начинала" войну против Украины, но "чем дальше, тем сложнее с Москвой будет договориться".

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