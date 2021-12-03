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Для толчка в отношениях. Зеленский предложил премьеру Венгрии встретиться

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Украину в 2022 году. Глава государства отметил, что личная встреча даст новый толчок в отношениях двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

По его словам, 30-летие признание Венгрией независимости Украины и установление между странами дипломатических отношений стало хорошей возможностью поговорить с Орбаном.

"Пока по телефону, но уверен, что наша встреча станет новым импульсом в отношениях Украины и Венгрии. Пригласил премьер-министра посетить Украину в 2022 году", - добавил Зеленский.

Как сообщили в Офисе президента, в ходе беседы с Орбаном Зеленский отметил настроенность Украины на развитие добрососедских отношений с Венгрией. По словам главы государства, когда украинцы и венгры вместе, то от этого выиграют все.

Зеленский поблагодарил Орбана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он отметил участие президента Венгрии в инаугурационном саммите Крымской платформы.

В ходе разговора Зеленский и Орбан обсудили сотрудничество между странами и договорились активизировать усилия по решению существующих проблем.

Напомним, в конце сентября Венгрия подписала контракт с "Газпромом" о поставках газа в обход Украины.

Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия могла заключить не менее экономически выгодный контракт с российским "Газпромом", который бы предусматривал транзит газа через украинскую территорию.

Как сообщало РБК-Украина, Орбан отверг критику Украины относительно газового контракта с "Газпромом".

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Владимир ЗеленскийВенгрияВиктор Орбан