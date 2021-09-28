Кулеба: Венгрия могла заключить контракт с" Газпромом", который бы включал транзит через Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия могла заключить не менее экономически выгодный контракт с российским "Газпромом". При этом он мог предусматривать транзит газа через территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом" .

"Мы же не отрицаем право Венгрии заключать соглашения с "Газпромом". Но мы четко видим, что Венгрия могла бы заключить не менее экономически-выгодный контракт, который бы предусматривал транзит через Украину", - отметил глава украинской дипломатии.

По словам Кулебы, вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием Российской Федерации, на которое Венгрия согласилась.

Как известно, Венгрия подписала контракт с "Газпромом" о поставках 4,5 млрд кубометров газа в обход Украины. Соглашение предусматривает поставку 3,5 млрд кубометров газа через территорию Сербии, а еще миллиард кубометров - через Австрию. Контракт будет действовать 15 лет.

Кулеба назвал этот контракт "ударом", на который Украина"будет отвечать".

Ранее сообщалось, что главы МИД Венгрии Петер Сийярто такую позицию Украины считает серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии.