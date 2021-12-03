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Для поштовху у відносинах. Зеленський запропонував прем'єру Угорщини зустрітися

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 18:33
Для поштовху у відносинах. Зеленський запропонував прем'єру Угорщини зустрітися Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відвідати Україну у 2022 році. Глава держави зазначив, що особиста зустріч дасть новий у відносинах двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

За його словами, 30-річчя визнання Угорщиною незалежності України та встановлення між країнами дипломатичних відносин стало гарною нагодою поговорити з Орбаном.

"Поки телефоном, але впевнений, що наша зустріч стане новим імпульсом у відносинах України та Угорщини. Запросив прем'єр-міністра відвідати Україну у 2022 році", - додав Зеленський.

Як повідомили в Офісі президента, під час бесіди з Орбаном Зеленський наголосив на налаштованості України на розвиток добросусідських відносин з Угорщиною. За словами глави держави, коли українці та угорці разом, то від цього виграють усі.

Зеленський подякував Орбану за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Також він наголосив на участі президента Угорщини в інавгураційному саміті Кримської платформи.

Під час розмови Зеленський та Орбан обговорили співпрацю між країнами та домовилися активізувати зусилля щодо вирішення існуючих проблем.

Нагадаємо, в кінці вересня Угорщина підписала контракт з "Газпромом" про постачання газу в обхід України.

Зазначимо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина могла укласти не менш економічно вигідний контракт з російським "Газпромом", який би передбачав транзит газу через українську територію.

Як повідомляло РБК-Україна, Орбан відкинув критику України щодо газового контракту з "Газпромом".

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Володимир Зеленський Угорщина Виктор Орбан
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