В Токмаке россияне угоняют гражданские автомобили для продажи запчастей, - Генштаб

Россияне начали использовать местную инфраструктуру Запорожской области в собственных целях, в том числе и в целях собственного обогащения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Да, на одной из станций технического обслуживания в городе Токмак, захватчики не только обслуживают свою военную технику, но и разбирают на запчасти угнанные у местного населения автомобили для последующей продажи", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 620 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет - 145 060 военных.

Тем временем в Мелитополе оккупанты заставляют школьников писать письма российским военным.

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