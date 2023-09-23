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У Токмаку другий день поспіль лунають вибухи

Фото: вибухи лунають в Токмаку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В окупованому Токмаку Запорізької області вже другий день поспіль лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Мелітополя Івана Федорова.

"В Токмаку у окупантів вже другий день "дискотека", - сказав Федоров.

За даними міського голови, містяни повідомляють про кілька гучних вибухів.

"Чекаємо подробиць від Генштабу", - додав він.

Ситуація в Токмаку

Після того, як воїни Збройних сил України деокупували село Роботине, що за 30 кілометрів від Токмака, російські війська почали посилювати оборону міста. За даними естонської розвідки, Російська Федерація перекинула в населений пункт підрозділи з інших ділянок фронту.

В українському військовому командуванні повідомляли, що окупанти заселяються до місцевих пенсіонерів та грабують їх. Експерти вважають, що росіяни перетворили Токмак на великий логістичний вузол. Тому "дуже серйозно" битимуться за нього.

Своєю чергою командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що найбільший прорив в цьому контрнаступі ще попереду. За його словами, найбільший прорив у контрнаступі станеться після Токмака

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