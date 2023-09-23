В Токмаке второй день подряд раздаются взрывы

"В Токмаке у оккупантов уже второй день "дискотека", - сказал Федоров.

По данным городского головы, горожане сообщают о нескольких громких взрывах.

"Ждем подробностей от Генштаба", - добавил он.

Ситуация в Токмаке

После того, как воины Вооруженных сил Украины деоккупировали село Работино, что в 30 километрах от Токмака, российские войска начали усиливать оборону города. По данным эстонской разведки, Российская Федерация перебросила в населенный пункт подразделения из других участков фронта.

В украинском военном командовании сообщали, что оккупанты заселяются к местным пенсионерам и грабят их. Эксперты считают, что россияне превратили Токмак в большой логистический узел. Поэтому "очень серьезно" будут биться за него.

В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что наибольший прорыв в этом контрнаступлении еще впереди. По его словам, самый большой прорыв в контрнаступлении произойдет после Токмака.

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