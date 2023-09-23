ua en ru
Сб, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Токмаку другий день поспіль лунають вибухи

Токмак , Субота 23 вересня 2023 18:27
UA EN RU
У Токмаку другий день поспіль лунають вибухи Фото: вибухи лунають в Токмаку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В окупованому Токмаку Запорізької області вже другий день поспіль лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Мелітополя Івана Федорова.

"В Токмаку у окупантів вже другий день "дискотека", - сказав Федоров.

За даними міського голови, містяни повідомляють про кілька гучних вибухів.

"Чекаємо подробиць від Генштабу", - додав він.

Ситуація в Токмаку

Після того, як воїни Збройних сил України деокупували село Роботине, що за 30 кілометрів від Токмака, російські війська почали посилювати оборону міста. За даними естонської розвідки, Російська Федерація перекинула в населений пункт підрозділи з інших ділянок фронту.

В українському військовому командуванні повідомляли, що окупанти заселяються до місцевих пенсіонерів та грабують їх. Експерти вважають, що росіяни перетворили Токмак на великий логістичний вузол. Тому "дуже серйозно" битимуться за нього.

Своєю чергою командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що найбільший прорив в цьому контрнаступі ще попереду. За його словами, найбільший прорив у контрнаступі станеться після Токмака

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Знайшли слабку ділянку. Експерт пояснив важливість прориву ЗСУ біля Вербового
Знайшли слабку ділянку. Експерт пояснив важливість прориву ЗСУ біля Вербового
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою