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В Токмаке второй день подряд раздаются взрывы

Токмак, Суббота 23 сентября 2023 18:27
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В Токмаке второй день подряд раздаются взрывы Фото: взрывы раздаются в Токмаке (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В оккупированном Токмаке Запорожской области уже второй день подряд раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"В Токмаке у оккупантов уже второй день "дискотека", - сказал Федоров.

По данным городского головы, горожане сообщают о нескольких громких взрывах.

"Ждем подробностей от Генштаба", - добавил он.

Ситуация в Токмаке

После того, как воины Вооруженных сил Украины деоккупировали село Работино, что в 30 километрах от Токмака, российские войска начали усиливать оборону города. По данным эстонской разведки, Российская Федерация перебросила в населенный пункт подразделения из других участков фронта.

В украинском военном командовании сообщали, что оккупанты заселяются к местным пенсионерам и грабят их. Эксперты считают, что россияне превратили Токмак в большой логистический узел. Поэтому "очень серьезно" будут биться за него.

В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что наибольший прорыв в этом контрнаступлении еще впереди. По его словам, самый большой прорыв в контрнаступлении произойдет после Токмака.

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