Токмак може стати "стрижнем" другої лінії оборони росіян, - розвідка Британії

Як зазначає розвідка Міністерства оборони Британії, росіяни розгортають довкола міста додаткові блокпости, "Їжакові" протитанкові укріплення, а також копають нові окопи в районі, який утримує 58-а загальновійськова армія.

"Токмак готується стати "стрижнем" другої головної лінії оборони Росії. Покращення оборони міста, ймовірно, свідчить про зростаюче занепокоєння Росії щодо тактичного проникнення українських військ через першу основну лінію оборони на півночі", - пише розвідка.

Яка ситуація на фронті?

Як відзначали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші воїни протягом останніх тижнів могли пробити значний тактичний пролом на ділянці лінії оборони терористів у районі Роботине Запорізької області. Зокрема військові просунулись в районі Кліщіївки Донецької області та Вербового Запорізької області.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, нещодавно ЗСУ вдарили по місцю розташування російської військової техніки у тимчасово окупованому Токмаку.