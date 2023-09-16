"Вітання" від Сил оборони. У Токмаку знищено розташування ворожої техніки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Токмацька прикмета: прильотів більшає – окупантів меншає. Сьогодні в Токмаку, який окупанти перетворили на військову базу, знову було гучно", - написав Федоров.

За його словами, Сили оборони вдарили по місцю базування окупантів та їх техніки. Він також зауважив, що з наближенням лінії фронту до Токмака "прильоти"будуть частіші.

Федоров звернув увагу на те, що цього тижня з міста:

евакуювали "паспортний стіл", а аусвайси пообіцяли видавати в Мелітополі;

"героїчно" вивезли співробітників ФСБ та частину так званої "адміністрації".

"На жаль, говорити про те, що окупанти готують "жест доброї волі" не варто. Варто допомагати нашій армії і вірити в перемогу", - підкреслив Федоров.

Фото: у Токмаку знищено розташування ворожої техніки (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Так, нещодавно наші захисники звільнили населений пункт Роботине та продовжують наступ у цьому районі.

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