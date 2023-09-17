Токмак может стать "стержнем" второй линии обороны россиян, - разведка Британии

Как отмечает разведка Министерства обороны Великобритании, россияне разворачивают вокруг города дополнительные блокпосты, "ежовые" противотанковые укрепления, а также копают новые окопы в районе, который удерживает 58-я общевойсковая армия.

"Токмак готовится стать "стержнем" второй главной линии обороны России. Улучшение обороны города, вероятно, свидетельствует о растущем беспокойстве России относительно тактического проникновения украинских войск через первую основную линию обороны на севере", - пишет разведка.

Какая ситуация на фронте?

Как отмечали аналитики Института изучения войны (ISW), наши воины в последние недели могли пробить значительную тактическую брешь на участке линии обороны террористов в районе Роботино Запорожской области. В частности, военные продвинулись в районе Клищеевки Донецкой области и Вербового Запорожской области.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, недавно ВСУ ударили по месту расположения российской военной техники во временно оккупированном Токмаке.