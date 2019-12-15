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В Токио открыли стадион к Олимпиаде-2020

Новости » Общество     15.12.2019 - 15:57
В Токио открыли стадион к Олимпиаде-2020
Фото: стадион в Токио (twitter.com/Tokyo2020)

Новый стадион рассчитан на 68 тыс. зрителей

В японской столице Токио открыли пятиэтажный Национальный стадион, на котором будут проходить церемония открытия и закрытия Олимпиады-2020 и соревнования по легкой атлетике и футболу. Об этом сообщает The Japan News.

Сообщается, что строительство стадиона продолжалось в течение трех лет и окончательно было завершено 30 ноября 2019 года. Стадион имеет пять этажей над землей и два этажа под землей и занимает около 69,6 тысячи м/кв.

Новый стадион рассчитан на 68 тыс. зрителей, а строительство его арены обошлось в 1,44 млрд долларов.

На стадионе состоится церемоний открытия и закрытия, соревнований по легкой атлетике и финала женского футбола на Олимпийских играх. Также открытие и закрытие Паралимпиады будет проходить на Национальном стадионе.

Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.

Фото: стадион в Токио (twitter.com/Tokyo2020)

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет изменил порядок выхода команд во время церемонии открытия Олимпийских игр.

Добавим, украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко станет почетным послом Олимпийских игр 2020 года в Токио.

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