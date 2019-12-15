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У Токіо відкрили п'ятиповерховий стадіон до Олімпіади-2020

Новини » Суспільство     15.12.2019 - 15:57
У Токіо відкрили п'ятиповерховий стадіон до Олімпіади-2020
Фото: стадіон у Токіо (twitter.com/Tokyo2020)

Новий стадіон розрахований на 68 тис. глядачів

У японській столиці Токіо відкрили п'ятиповерховий Національний стадіон, на якому будуть проходити церемонія відкриття і закриття Олімпіади-2020 і змагання з легкої атлетики та футболу. Про це повідомляє The Japan News.

Повідомляється, що будівництво стадіону тривало протягом трьох років і остаточно було завершено 30 листопада 2019 року. Стадіон має п'ять поверхів над землею і два поверхи під землею і займає близько 69,6 тисячі м / кв.

Новий стадіон розрахований на 68 тис. Глядачів, а будівництво його арени обійшлося в 1,44 млрд доларів.

На стадіоні відбудеться церемоній відкриття і закриття, змагань з легкої атлетики та фіналу жіночого футболу на Олімпійських іграх. Також відкриття і закриття Паралімпіади буде проходити на Національному стадіоні.

Літня Олімпіади-2020 пройде в Токіо з 24 липня по 9 серпня.

Фото: стадіон у Токіо (twitter.com/Tokyo2020)

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет змінив порядок виходу команд під час церемонії відкриття Олімпійських ігор.

Додамо, український чемпіон світу за версіями WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко стане почесним послом Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.

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