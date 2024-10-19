У Токіо офіс правлячої партії Японії закидали "коктейлями Молотова"
У суботу чоловік кинув кілька "запальних бомб" у штаб-квартиру правлячої партії Японії в Токіо. Повідомлень про постраждалих не надходило.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Поліція Токіо відмовилася від коментарів, наголосивши, що справа все ще розслідується.
Чоловік, заарештований на місці, врізався своєю машиною в огорожу, повідомляють японські ЗМІ з місця подій. Мотиви його нападу поки що не зрозумілі.
Правляча Ліберально-демократична партія стає все більш непопулярною серед громадськості через фінансовий скандал, пов'язаний із сумнівним фінансуванням і підозрами в ухиленні від сплати податків.
Партія відмовилася коментувати напад, переадресувавши всі питання поліції.
Вибори у Японії
Вибори до нижньої палати парламенту Японії призначено на 27 жовтня.
Нещодавно Ліберально-демократична партія обрала нового лідера, прем'єр-міністра Сігеру Ісібу, сподіваючись подати новий імідж. Але опитування показують, що її популярність різко падає, хоча поки незрозуміло, чи втратить вони контроль над більшістю в нижній палаті на майбутніх виборах з огляду на розкол в опозиції.
Нагадаємо, ключові законодавці США закликали Японію посилити обмеження на продаж обладнання для виробництва мікросхем Китаю. Вони попередили, що якщо Токіо не зробить жодних дій, Вашингтон може запровадити власні обмеження для японських компаній.
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