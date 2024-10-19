У Токіо офіс правлячої партії Японії закидали "коктейлями Молотова"

У суботу чоловік кинув кілька "запальних бомб" у штаб-квартиру правлячої партії Японії в Токіо. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Поліція Токіо відмовилася від коментарів, наголосивши, що справа все ще розслідується.

Чоловік, заарештований на місці, врізався своєю машиною в огорожу, повідомляють японські ЗМІ з місця подій. Мотиви його нападу поки що не зрозумілі.

Правляча Ліберально-демократична партія стає все більш непопулярною серед громадськості через фінансовий скандал, пов'язаний із сумнівним фінансуванням і підозрами в ухиленні від сплати податків.

Партія відмовилася коментувати напад, переадресувавши всі питання поліції.

Вибори у Японії

Вибори до нижньої палати парламенту Японії призначено на 27 жовтня.

Нещодавно Ліберально-демократична партія обрала нового лідера, прем'єр-міністра Сігеру Ісібу, сподіваючись подати новий імідж. Але опитування показують, що її популярність різко падає, хоча поки незрозуміло, чи втратить вони контроль над більшістю в нижній палаті на майбутніх виборах з огляду на розкол в опозиції.