В Токио офис правящей партии Японии забросали "коктейлями Молотова"

В субботу мужчина бросил несколько "зажигательных бомб" в штаб-квартиру правящей партии Японии в Токио. Сообщений о пострадавших не поступало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Полиция Токио отказалась от комментариев, отметив, что дело все еще расследуется.

Мужчина, арестованный на месте, врезался на своей машине в ограждение, сообщают японские СМИ с места событий. Мотивы его нападения пока не ясны.

Правящая Либерально-демократическая партия становится все более непопулярной среди общественности из-за разрастающегося финансового скандала, связанного с сомнительным финансированием и подозрениями в уклонении от уплаты налогов.

Партия отказалась комментировать нападение, переадресовав все вопросы полиции.

Выборы в Японии

Выборы в нижнюю палату парламента Японии назначены на 27 октября.

Недавно Либерально-демократическая партия выбрала нового лидера, премьер-министра Сигэру Исибу, надеясь представить новый имидж. Но опросы показывают, что ее популярность резко падает, хотя пока неясно, потеряют ли они контроль над большинством в нижней палате на предстоящих выборах, учитывая раскол в оппозиции.