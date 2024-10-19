Американські законодавці вимагають від Японії посилити обмеження на постачання чіпів до Китаю

Ключові законодавці США закликали Японію посилити обмеження на продаж обладнання для виробництва мікросхем Китаю. Вони попередили, що якщо Токіо не зробить жодних дій, Вашингтон може запровадити власні обмеження для японських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Провідні республіканці та демократи у Комітеті Палати представників у справах Китаю виклали свої побоювання у листі від 15 жовтня послу Японії у США Сігео Ямаді, з яким ознайомилося агентство.

Вони відкинули аргументи про те, що обмеження мали істотний негативний вплив на компанії з виробництва обладнання для мікросхем, такі як Tokyo Electron Ltd. У листі наводиться зростання цін на акції Tokyo Electron, ASML Holding NV, Lam Research Corp. та Applied Materials Inc., а також програми субсидування виробництва мікросхем у США та Європейському союзі.

У листі законодавців також наголошується на занепокоєння з приводу здатності Китаю виробляти менш просунуті процесори.

У листі йдеться, що без багатосторонніх зусиль щодо вирішення цих проблем постачання американського, японського та голландського обладнання для виробництва мікросхем нададуть Пекіну "функціональне право вето на здатність наших країн виробляти наші системи озброєння та сучасні споживчі товари на необхідному рівні".

Хоча законодавці віддали б перевагу багатосторонньому рішенню, вони наголосили, що у США є й інші варіанти. Один із них — це застосування так званого правила прямої іноземної продукції (FDPR), яке дозволяє Вашингтону регулювати товари, вироблені за кордоном навіть із використанням найнезначніших американських технологій.