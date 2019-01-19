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Токио одобрил идею провести переговоры о переименовании Японского моря

Новости » Политика    19.01.2019 - 12:37
Токио одобрил идею провести переговоры о переименовании Японского моря
Фото: Японское море (gettyimages)

Власти Японии долгое время отказывались переименовывать акваторию

Власти Японии одобрили предложение обсудить вопрос о переименовании Японского моря с представителями КНДР и Южной Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина з посиланням на Sankei Shimbun.

Отмечается, что к Токио с просьбой найти компромисс с Пхеньяном и Сеулом обратилась Международная гидрографическая организация (МГО). По данным ряда источников в дипломатических кругах, первые неофициальные консультации запланированы на весну 2019 года.

При этом МГО попросила отчитаться о результатах консультаций в 2020 году.

Отметим, власти Японии долгое время отказывались переименовывать акваторию, заявляя, что данное название было принято европейскими картографами еще в ХIХ веке.

Ранее РБК-Украина писало, что спикер греческого парламента Никос Вутсис заявил, что греческие депутаты проведут голосование относительно переименования Македонии до конца следующей недели.

Также сообщалось, что в Министерстве иностранных дел (МИД) Греции отреагировали на комментарий МИД РФ относительно переименования Македонии и попросили РФ не вмешиваться во "внутренние дела Греции".

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