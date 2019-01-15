Греция призывает РФ не вмешиваться в процесс переименования Македонии

Фото: флаг Греции (pixabay.com)

В Греции надеются, что Россия признает название Северная Македония

В Министерстве иностранных дел (МИД) Греции отреагировали на комментарий МИД РФ относительно переименования Македонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заяву дипломатического ведомства.

В частности, комментарий российского МИД назвали "вмешательством в дела Греции". Также комментарий назвали таким, который "не соответствует уровню, который характеризует отношения между Грецией и Россией".

"Мы выражаем уверенность, что Россия, которая в течение многих лет признавала БЮРМ как "Республику Македонию", будет уважать чувства греческого народа в использовании названия Македония и отныне будет называть страну "Северная Македония". Самое главное, что она воздержится от таких заявлений, которые составляют вмешательства во внутренние дела Греции", - говорится в заявлении МИД Греции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 января п арламент Македонии принял поправки к конституции, необходимые для переименование страны. Теперь, чтобы соглашение вступило в силу, требуется одобрение в парламенте Греции. Там обещают проголосовать за такое решение в течение следующих десяти дней.

Напомним, министр обороны Греции Панос Камменос подал в отставку в связи с разногласиями с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом по соглашению об изменении названия Македонии.

Отметим, в случае поддержки парламентом Греции, Республика Македония будет переименована в Республику Северную Македонию. Это прекратит спор с Грецией, которая длится с 1991 года, поскольку Греция имеет одноименную провинцию, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.