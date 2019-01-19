ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Токіо схвалив ідею провести переговори про перейменування Японського моря

Новини » Політика    19.01.2019 - 12:37
Токіо схвалив ідею провести переговори про перейменування Японського моря
Фото: Японське море (gettyimages)

Влада Японії довгий час відмовлялися перейменовувати акваторію

Влада Японії схвалиа  пропозицію обговорити питання про перейменування Японського моря з представниками КНДР і Південної Кореї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sankei Shimbun.

Наголошується, що до Токіо з проханням знайти компроміс з Пхеньяном і Сеулом звернувся Міжнародна гідрографічна організація (МГО). За даними ряду джерел у дипломатичних колах, перші неофіційні консультації заплановані на весну 2019 року.

При цьому МГО попросила відзвітувати про результати консультацій в 2020 році.

Зазначимо, влада Японії довгий час відмовлялася перейменовувати акваторію, заявляючи, що цю назву було прийнято європейськими картографами ще в ХІХ столітті.

Раніше РБК-Україна писало, що спікер грецького парламенту Нікос Вутсис заявив, що грецькі депутати проведуть голосування щодо перейменування Македонії до кінця наступного тижня.

Також повідомлялося, що в Міністерстві закордонних справ (МЗС) Греції відреагували на коментар МЗС РФ щодо перейменування Македонії і попросили РФ не втручатися у внутрішні справи Греції".

КНДР, як і раніше, є загрозою для США, - Пентагон
Новини України ЯпоніяКНДРпереименованиеморе
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся