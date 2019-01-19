Токіо схвалив ідею провести переговори про перейменування Японського моря

Фото: Японське море (gettyimages)

Влада Японії довгий час відмовлялися перейменовувати акваторію

Влада Японії схвалиа пропозицію обговорити питання про перейменування Японського моря з представниками КНДР і Південної Кореї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sankei Shimbun.

Наголошується, що до Токіо з проханням знайти компроміс з Пхеньяном і Сеулом звернувся Міжнародна гідрографічна організація (МГО). За даними ряду джерел у дипломатичних колах, перші неофіційні консультації заплановані на весну 2019 року.

При цьому МГО попросила відзвітувати про результати консультацій в 2020 році.

Зазначимо, влада Японії довгий час відмовлялася перейменовувати акваторію, заявляючи, що цю назву було прийнято європейськими картографами ще в ХІХ столітті.

Раніше РБК-Україна писало, що спікер грецького парламенту Нікос Вутсис заявив, що грецькі депутати проведуть голосування щодо перейменування Македонії до кінця наступного тижня.

Також повідомлялося, що в Міністерстві закордонних справ (МЗС) Греції відреагували на коментар МЗС РФ щодо перейменування Македонії і попросили РФ не втручатися у внутрішні справи Греції".