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В Токио обеспокоены испытаниями России крылатых ракет в Японском море

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Токио, Пятница 15 апреля 2022 10:32
В Токио обеспокоены испытаниями России крылатых ракет в Японском море Фото: Япония выразила обеспокоенность из-за запуска крылатых ракет Россией (pixabay.com)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио выражает обеспокоенность действиями России в Японском море. Речь идет об испытаниях крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В Японии призвали Россию "воздерживаться от любых действий, которые могут усилить напряженность в Северо-Восточной Азии". Японский министр добавил, что ситуацию ухудшает война в Украине, поскольку Токио осуждает действия Москвы, которые "расшатывают основы международного порядка".

Стоит напомнить, что вчера Минобороны России сообщило об испытаниях крылатых ракет "Калибр" в Японском море. Участие в учениях приняли более 15 кораблей российского флота.

Кроме того, испытательные пуски были проведены в то время, когда ударная группа авианосца "Авраам Линкольн" проводила двусторонние операции с Морскими силами самообороны Японии в Японском море.

Ранее мы сообщали, что Япония получила неофициальное предложение о членстве от стран оборонного альянса AUKUS.

Позже в США эту информацию опровергли.

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