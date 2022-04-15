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У Токіо стурбовані випробуваннями Росії крилатих ракет в Японському морі

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Токіо, П'ятниця 15 квітня 2022 10:32
У Токіо стурбовані випробуваннями Росії крилатих ракет в Японському морі Фото: Японія висловила стурбованість через запуск крилатих ракет Росією (pixabay.com)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі заявив, що Токіо висловлює стурбованість діями Росії в Японському морі. Йдеться про випробування крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

В Японії закликали Росію "утримуватися від будь-яких дій, які можуть посилити напруженість в Північно-Східній Азії". Японський міністр додав, що ситуацію погіршує війна в Україні, оскільки Токіо засуджує дії Москви, які "розхитують основи міжнародного порядку".

Варто нагадати, що вчора Міноборони Росії повідомило про випробування крилатих ракет "Калібр" в Японському морі. Участь у навчаннях взяли понад 15 кораблів російського флоту.

Крім того, випробувальні пуски були проведені в той час, коли ударна група авіаносця "Авраам Лінкольн" проводила двосторонні операції з Морськими силами самооборони Японії в Японському морі.

Раніше ми повідомляли, що Японія отримала неофіційну пропозицію про членство від країн оборонного альянсу AUKUS.

Пізніше у США цю інформацію спростували.

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