В США опровергли публикации о предложении Японии присоединиться к оборонному альянсу AUKUS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла информацию, опубликованную в японских СМИ, о том, что Япония получила неофициальное предложение о присоединении к Индо-Тихоокеанскому оборонному альянсу AUKUS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Псаки во время брифинга.

По ее словам, приоритетом для стран, входящих в AUKUS - Австралия, США и Великобритания - является согласование деталей программы по совместной разработке передовых вооружений и это не подразумевает включение в союз Японии.

Напомним, что японские издания писали о том, что страны альянса AUKUS заинтересованы в использовании японских технологий, включая, для разработки гиперзвукового оружия и усиления возможностей радиоэлектронной борьбы.

Мы также писали о том, что в мире альянсов, таких как AUKUS, со временем будет становиться все больше.

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