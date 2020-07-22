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В Токио назвали условие проведения Олимпиады

Токио, Среда 22 июля 2020 08:31
В Токио назвали условие проведения Олимпиады
Фото: Олимпиада в Токио (twitter.com/tokyo2020)
Автор: Анастасия Рокитна

Организаторы не рассматривают вариант отсутствия зрителей

Разработка вакцин и методов лечения COVID-19 будет ключевым фактором при принятии решения о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в 2021 году. Организаторы не рассматривают вариант отсутствия зрителей.

Об этом заявил президент оргкомитета "Токио 2020" Есиро Мори, сообщает телеканал NHK.

Он допустил, что если обстоятельства не изменятся, то Олимпиада не состоится, но окончательное решение примет Международный олимпийский комитет. Однако, по его словам, больше перенести Олимпиаду не удастся.

Мори говорит, что города - хозяева Олимпиады названы уже вплоть до 2028 года. Пекин принимает зимние Игры в 2022 году, а Париж летние - в 2024-м. По его мнению, Париж вряд ли откажется от своей очереди на проведение Игр.

Напомним, президент Международного олимпийского комитета (МОК) заявлял, что Олимпиада в Токио повторно перенесена не будет и допустил возможность отмены соревнований.

Отметим, глава оргкомитета "Токио-2020" также не исключает отмены Олимпиады, если коронавирус не возьмут под контроль в 2021 году.

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