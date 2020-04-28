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Япония не исключает отмену Олимпиады в Токио

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 12:20
Япония не исключает отмену Олимпиады в Токио
Иллюстративное фото (facebook.com/tokyo2020)

Олимпиаду отменят, если коронавирус не возьмут под контроль в 2021

Япония может отменить Олимпийские игры в Токио, если коронавирус не возьмут под контроль в 2021 году. Об этом заявил глава оргкомитета "Токио-2020" Йоширо Мори, передает AFP.

По его словам, перенесенная на 2021 Олимпиада может не состояться, если пандемия продолжится.

"В таком случае Игры будут отменены. Ранее Олимпиаду отменяли только из-за войны, но на этот раз мы сражаемся с невидимым врагом. Если Олимпиада будет проведена после того, как мир победит вирус, то это будут соревнования, которые станут во много раз ценнее предыдущих Олимпийских игр", - отметил Мори.

В то же время глава японской Ассоциации врачей Еситаке Екокура считает, что Игры в Токио будет сложно провести, если через год не удастся разработать эффективную вакцину.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 открытие Олимпиады перенесли на 23 июля 2021 года.

Однако специалист по инфекционным болезням из Университета Кобэ Кэнтаро Ивата отмечает, что перенесенные Олимпийские игры в Токио вряд ли удастся провести и в следующем году из-за неясных перспектив развития пандемии.

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