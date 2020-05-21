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Президент МОК допустил возможность отмены Олимпиады в Токио

Новости » Спорт     21.05.2020 - 08:33
Президент МОК допустил возможность отмены Олимпиады в Токио
Фото: Олимпиаду в Токио отменят, если не смогут провести в 2021 году (twitter.com/tokyo2020)

Игры были перенесены на 2021 в связи с пандемией коронавируса

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация допускает возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио. Это произойдет в том случае, если Олимпиаду не удастся провести в 2021 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport.

Изначально Олимпиада-2020 должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Проведение игр намечено в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

По словам Баха, премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал ему понять, что лето следующего года является последним вариантом для проведения Игр.

"Невозможно постоянно переносить соревнования и нанимать по несколько тысяч человек в оргкомитет Игр. Также нельзя каждый год менять график международных федераций по всему миру, ведь у спортсменов должна быть определенность. Мы должны быть готовы к разным сценариям, надеемся, что эти Игры состоятся в июле следующего года", - сказал Бах.

Напомним, один из членов организационного комитета Олимпиады в Токио сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции.

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины МОКОлимпиадаотменаОлимпиада 2020
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