У Токіо назвали умову проведення Олімпіади

Фото: Олімпіада в Токіо (twitter.com/tokyo2020)

Організатори не розглядають варіант відсутності глядачів

Розробка вакцин і методів лікування COVID-19 буде ключовим фактором при прийнятті рішення про проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор у 2021 році. Організатори не розглядають варіант відсутності глядачів.

Про це заявив президент оргкомітету "Токіо 2020" Есиро Морі, повідомляє телеканал NHK.

Він допустив, що якщо обставини не зміняться, то Олімпіада не відбудеться, але остаточне рішення прийме Міжнародний олімпійський комітет. Однак, за його словами, більше перенести Олімпіаду не вдасться.

Морі каже, що міста - господарі Олімпіади названі вже аж до 2028 року. Пекін приймає зимові Ігри в 2022 році, а Париж літні - в 2024-му. На його думку, Париж навряд чи відмовиться від своєї черги на проведення Ігор.

Нагадаємо, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) заявляв, що Олімпіада в Токіо повторно перенесена не буде і допустив можливість скасування змагань.

Зазначимо, голова оргкомітету "Токіо-2020" також не виключає скасування Олімпіади, якщо коронавірус не візьмуть під контроль у 2021 році.