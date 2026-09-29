Токаєв закликав заморозити війну РФ проти України і розхвалив Путіна

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв розхвалив російського диктатора Володимира Путіна як "видатного державного діяча". Проте закликав його "заморозити" війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Токаєва під час спільної пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, передає DWS News.
Токаєв також каже, що вважає очільника Кремля найбільш прийнятною політичною постаттю і для Центральної Азії, і для Європи, і для всього світу.
За його словами, він вдячний Путіну за розуміння його особистої позиції щодо війни в Україні.
Водночас президент Казахстану наголосив, що Астана від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дотримується положень Статуту ООН.
"Ми з великою повагою ставимося до українського народу, його історії, культури, традицій і, звичайно ж, до української мови", - сказав він.
Токаєв каже, що вважає негайне припинення війни нереалістичним, а виступає за зупинку бойових дій.
"Я говорив про заморожування бойових дій на території України, щоб перейти до процесу дипломатичних чи будь-яких інших переговорів. Ось наша позиція", - зазначив президент Казахстану.
Проте, за словами Токаєва, Казахстан прагне зберігати дружні відносини і з Росією. У держав спільний кордон протяжністю 7597 кілометрів, а в Казахстані проживає 2,7 мільйона етнічних росіян і є православна церква.
"Усі ці моменти потрібно враховувати. Не можна рубати з плеча. Казахстану потрібні мир і стабільність. Без цього ми ніколи не будемо успішною країною", - заявив він.
Раніше РБК-Україна писало, що Казахстан запроваджує нові правила в'їзду для росіян. Тепер їм доведеться платити за електронний дозвіл на перетин кордону, а сама система передбачатиме створення цифрового профілю з біометричними даними.
Крім того, нещодавно Токаєв на особистій зустрічі з диктатором Путіним запропонував "заморозити" війну Росії проти України та повернутися до умов переговорів у Стамбулі у 2022 році.