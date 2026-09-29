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Токаєв закликав заморозити війну РФ проти України і розхвалив Путіна

22:17 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (Getty Images)

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв розхвалив російського диктатора Володимира Путіна як "видатного державного діяча". Проте закликав його "заморозити" війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Токаєва під час спільної пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, передає DWS News.

Токаєв розхвалив Путіна

Токаєв також каже, що вважає очільника Кремля найбільш прийнятною політичною постаттю і для Центральної Азії, і для Європи, і для всього світу.

За його словами, він вдячний Путіну за розуміння його особистої позиції щодо війни в Україні.

Казахстан закликає припинити війну

Водночас президент Казахстану наголосив, що Астана від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дотримується положень Статуту ООН.

"Ми з великою повагою ставимося до українського народу, його історії, культури, традицій і, звичайно ж, до української мови", - сказав він.

Токаєв каже, що вважає негайне припинення війни нереалістичним, а виступає за зупинку бойових дій.

"Я говорив про заморожування бойових дій на території України, щоб перейти до процесу дипломатичних чи будь-яких інших переговорів. Ось наша позиція", - зазначив президент Казахстану.

Відносини з РФ

Проте, за словами Токаєва, Казахстан прагне зберігати дружні відносини і з Росією. У держав спільний кордон протяжністю 7597 кілометрів, а в Казахстані проживає 2,7 мільйона етнічних росіян і є православна церква.

"Усі ці моменти потрібно враховувати. Не можна рубати з плеча. Казахстану потрібні мир і стабільність. Без цього ми ніколи не будемо успішною країною", - заявив він.

Раніше РБК-Україна писало, що Казахстан запроваджує нові правила в'їзду для росіян. Тепер їм доведеться платити за електронний дозвіл на перетин кордону, а сама система передбачатиме створення цифрового профілю з біометричними даними.

Крім того, нещодавно Токаєв на особистій зустрічі з диктатором Путіним запропонував "заморозити" війну Росії проти України та повернутися до умов переговорів у Стамбулі у 2022 році.

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