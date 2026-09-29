Токаєв закликав заморозити війну РФ проти України і розхвалив Путіна

Токаєв розхвалив Путіна

Токаєв також каже, що вважає очільника Кремля найбільш прийнятною політичною постаттю і для Центральної Азії, і для Європи, і для всього світу.

За його словами, він вдячний Путіну за розуміння його особистої позиції щодо війни в Україні.

Казахстан закликає припинити війну

Водночас президент Казахстану наголосив, що Астана від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дотримується положень Статуту ООН.

"Ми з великою повагою ставимося до українського народу, його історії, культури, традицій і, звичайно ж, до української мови", - сказав він.

Токаєв каже, що вважає негайне припинення війни нереалістичним, а виступає за зупинку бойових дій.

"Я говорив про заморожування бойових дій на території України, щоб перейти до процесу дипломатичних чи будь-яких інших переговорів. Ось наша позиція", - зазначив президент Казахстану.

Відносини з РФ

Проте, за словами Токаєва, Казахстан прагне зберігати дружні відносини і з Росією. У держав спільний кордон протяжністю 7597 кілометрів, а в Казахстані проживає 2,7 мільйона етнічних росіян і є православна церква.

"Усі ці моменти потрібно враховувати. Не можна рубати з плеча. Казахстану потрібні мир і стабільність. Без цього ми ніколи не будемо успішною країною", - заявив він.