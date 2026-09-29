Токаев призвал заморозить войну РФ против Украины и расхвалил Путина

Токаев расхвалил Путина

Токаев также говорит, что считает главу Кремля наиболее приемлемой политической фигурой и для Центральной Азии, и для Европы, и для всего мира.

По его словам, он благодарен Путину за понимание его личной позиции по поводу войны в Украине.

Казахстан призывает прекратить войну

В то же время президент Казахстана подчеркнул, что Астана с начала полномасштабного вторжения России в Украину придерживается положений Устава ООН.

"Мы с большим уважением относимся к украинскому народу , его истории, культуре, традициям и, конечно же, к украинскому языку", - сказал он.

Токаев говорит, что считает немедленное прекращение войны нереалистичным, а выступает за остановку боевых действий.

"Я говорил о замораживании боевых действий на территории Украины, чтобы перейти к процессу дипломатических или любых других переговоров. Вот наша позиция", - отметил президент Казахстана.

Отношения с РФ

Однако, по словам Токаева, Казахстан стремится сохранять дружеские отношения и с Россией. У государств общая граница протяженностью 7597 километров, а в Казахстане проживает 2,7 миллиона этнических россиян и есть православная церковь.

"Все эти моменты нужно учитывать. Нельзя рубить с плеча. Казахстану нужны мир и стабильность. Без этого мы никогда не будем успешной страной", - заявил он.