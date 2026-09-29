RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Токаев призвал заморозить войну РФ против Украины и расхвалил Путина

22:17 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев (Getty Images)

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев похвалил российского диктатора Владимира Путина как "выдающегося государственного деятеля". Однако призвал его "заморозить" войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Токаева во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине, передает DWS News.

Токаев расхвалил Путина

Токаев также говорит, что считает главу Кремля наиболее приемлемой политической фигурой и для Центральной Азии, и для Европы, и для всего мира.

По его словам, он благодарен Путину за понимание его личной позиции по поводу войны в Украине.

Казахстан призывает прекратить войну

В то же время президент Казахстана подчеркнул, что Астана с начала полномасштабного вторжения России в Украину придерживается положений Устава ООН.

"Мы с большим уважением относимся к украинскому народу , его истории, культуре, традициям и, конечно же, к украинскому языку", - сказал он.

Токаев говорит, что считает немедленное прекращение войны нереалистичным, а выступает за остановку боевых действий.

"Я говорил о замораживании боевых действий на территории Украины, чтобы перейти к процессу дипломатических или любых других переговоров. Вот наша позиция", - отметил президент Казахстана.

Отношения с РФ

Однако, по словам Токаева, Казахстан стремится сохранять дружеские отношения и с Россией. У государств общая граница протяженностью 7597 километров, а в Казахстане проживает 2,7 миллиона этнических россиян и есть православная церковь.

"Все эти моменты нужно учитывать. Нельзя рубить с плеча. Казахстану нужны мир и стабильность. Без этого мы никогда не будем успешной страной", - заявил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Казахстан вводит новые правила въезда для россиян. Теперь им придется платить за электронное разрешение на пересечение границы, а сама система будет предполагать создание цифрового профиля с биометрическими данными.

Кроме того, недавно Токаев на личной встрече с диктатором Путиным предложил "заморозить" войну России против Украины и возвратиться к условиям переговоров в Стамбуле в 2022 году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияКазахстанВойна России против Украины