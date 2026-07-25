Президент Казахстану радить Путіну заморозити війну в Україні

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на особистій зустрічі з диктатором Володимиром Путіним запропонував "заморозити" війну Росії проти України і повернутись до умов переговорів у Стамбулі 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське медіа "Смотри" .

Що заявив Токаєв про війну

Свою пропозицію Токаєв озвучив як особисту думку і у формі поради Путіну.

За словами президента Казахстану, оскільки до нього нібито звертаються за посередництвом, він вважає за потрібне запропонувати конкретний варіант завершення війни.

"Оскільки до мене звертаються, можливо, цей конфлікт вже варто заморозити і повернутись до стамбульської формули 2.0, оскільки там були досягнуті значні результати. Ну потім вже, під гарантією великих держав, включаючи Росію ну і далі рухатись у бік довгоочікуваного миру", - сказав Токаєв.

Кремлівські наративи

Окремо президент Казахстану озвучив і інші тези, які повністю відповідають риториці Москви.

Він назвав українців і росіян "братніми народами" та висловив жаль з приводу загибелі "молодих людей" з обох сторін. Крім того, Токаєв припустив, що війна нібито "на руку" неназваним "противникам".

"Оскільки жаль, звісно, молоді люди гинуть, братських народів Росії та України, і все це треба зупиняти, оскільки те, що відбувається, на мій погляд, це на руку і в радість супротивникам", - зазначив Токаєв.

Підтвердження союзництва з Москвою

Президент Казахстану окремо запевнив Путіна, що позиція його країни щодо Росії залишається незмінною.

"Що стосується позиції Казахстану щодо Росії, не сумнівайтесь, ми завжди вважали і вважаємо Росію великою державою, як я вже сказав. Про це я говорю на всіх міжнародних форумах, і привержені стратегічному співробітництву з Росією, союзницьким відносинам, як би важко це не було. І ось нинішній форум є тому підтвердженням.", - додав Токаєв.