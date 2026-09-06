Казахстан знайшов спосіб заробити на росіянах, які тікають від мобілізації та війни

Казахстан запроваджує нові правила в'їзду для росіян - відтепер їм доведеться платити за електронний дозвіл на перетин кордону, а сама система передбачатиме створення цифрового профілю з біометричними даними.

Зміни до міграційного законодавства Казахстану підписав президент Касим-Жомарт Токаєв. Нові правила почнуть діяти з 30 листопада 2026 року.

Громадяни РФ, які в'їжджатимуть до Казахстану суходолом через основні пункти пропуску, повинні будуть заздалегідь оформити платний електронний дозвіл QazETA. Подати заявку необхідно щонайменше за 72 години до поїздки.

Вартість дозволу становитиме 3900 тенге, що еквівалентно приблизно 7,3 євро (близько 800 рублів). Якщо оформлювати його безпосередньо на кордоні, сума зросте до 7600 тенге, або близько 14,3 євро.

За відсутності дозволу росіянину можуть відмовити у в'їзді та депортувати.

Спочатку система запрацює в аеропортах. До середини грудня її планують поширити також на міжнародні залізничні маршрути та порти.

Крім того, росіянам доведеться створювати цифровий профіль із біометричними даними. Термін дії дозволу становитиме 180 діб, однак перебувати на території Казахстану можна буде не більше 90 діб.

Казахстан зароблятиме на росіянах

Як зазначає СЗРУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Казахстан став одним із напрямків для росіян, які виїжджали з країни через страх мобілізації та війни. Частина громадян РФ також використовувала Казахстан для роботи та ведення бізнесу за межами Росії.

Тепер цей потік приноситиме казахській державі прямий дохід за рахунок платних дозволів на в'їзд.

Водночас процес послаблення залежності країн Центральної Азії від Росії не обмежується Казахстаном. На зустрічі лідерів Центральної Азії та Азербайджану президент Киргизстану Садир Жапаров запропонував створити єдину туристичну візу для іноземців.