Токаев уволил еще одного родственника Назарбаева
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев своим указом уволил с должности главы Центральной избирательной комиссии родственника Нурсултана Назарбаева Берика Имашева. Его место занял сенатор Нурлан Абдиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева.
"Указом главы государства Имашев Берик Мажитович освобожден от должности председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, Имашев возглавлял ЦИК с сентября 2016 года. Был переизбран на эту должность в прошлом году.
61-летний Имашев в разные годы был главой Минюста, замруководителя администрации президента, секретарем Совбеза.
"Его дочь Аида почти 20 лет замужем за внуком Нурсултана Назарбаева Нурали Алиевым. Имашев - один из нескольких родственников бывшего президента, лишившихся своих постов после январских событий в Казахстане", - пишет vlast.kz.
Ранее родственников Назарбаева уволили с ведущих должностей нацкомпаний. Речь идет о его зятьях.
Напомним, в городах Казахстана с жилых домов и зданий организаций начали снимать таблички, где упоминается имя Нурсултана Назарбаева.
Отметим, в начале 2022 года Казахстан охватили массовые протесты и беспорядки, и первый президент Нурсултан Назарбаев ни разу не выступил публично, хотя имеет титул елбасы - пожизненного лидера нации. Местные СМИ предполагали, что он семьей покинул страну, но у Назарбаева заявляли, что он находится в столице.